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Тренер «Зенита» рассказал, как Дзюба реагирует на то, что начинает игры в запасе

Тренер «Зенита» рассказал, как Дзюба реагирует на то, что начинает игры в запасе
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, как нападающий Артём Дзюба реагирует на то, что начинает матчи со скамейки запасных.

«Атмосфера хорошая, команда даёт результат. Дзюба — профессионал, он понимает, что очень помогает нам. Как это было в игре с ЦСКА: он вышел и сделал голевую передачу. Мы рассчитываем на всех футболистов, которые есть у нас в расположении», — приводит слова де Оливейры «Спорт-экспресс».

Напомним, Дзюба не попал в стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0). Форвард вышел на замену на 67-й минуте встречи и отметился результативной передачей.

Московский ЦСКА набрал 24 очка в 16 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Санкт-петербургский «Зенит» лидирует в чемпионате страны, набрав 36 очков за 16 туров.

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