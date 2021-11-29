Лопетеги раскритиковал судейство в матче «Севильи» с «Реалом»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги остался недоволен судейством в матче 13-го тура Примеры с «Реалом». Встреча закончилась победой мадридцев со счётом 2:1.



В первом тайме арбитр отказался назначить пенальти в ворота «Реала» после контакта Лукаса Окампоса и Давида Алабы. Инцидент даже не просматривали с помощью системы VAR.



«Всё, что могло пойти против нас, случилось. Мне говорят, что пенальти был явным. Но судьи не хотят смотреть повтор. Они принимают решение против нас. И мы должны принимать это. Но все детали, включая это решение, были против нас», — цитирует Лопетеги Marca.



«Реал» набрал 33 очка в 14 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Севилья» с 28 очками располагается на 4-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».

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