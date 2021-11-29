Лопетеги раскритиковал судейство в матче «Севильи» с «Реалом»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги остался недоволен судейством в матче 13-го тура Примеры с «Реалом». Встреча закончилась победой мадридцев со счётом 2:1.
В первом тайме арбитр отказался назначить пенальти в ворота «Реала» после контакта Лукаса Окампоса и Давида Алабы. Инцидент даже не просматривали с помощью системы VAR.
«Всё, что могло пойти против нас, случилось. Мне говорят, что пенальти был явным. Но судьи не хотят смотреть повтор. Они принимают решение против нас. И мы должны принимать это. Но все детали, включая это решение, были против нас», — цитирует Лопетеги Marca.
«Реал» набрал 33 очка в 14 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Севилья» с 28 очками располагается на 4-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».
- 29 ноября 2021
-
17:37
-
17:33
-
17:23
-
17:21
-
16:42
-
16:34
-
16:26
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:36
-
15:28
-
15:02
-
14:58
-
14:47
-
14:43
-
14:38
-
14:33
-
14:32
-
14:22
-
14:21
-
14:01
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:25
-
12:49
-
12:47
-
12:47
-
12:34