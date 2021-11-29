«Локомотив» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 16-го тура РПЛ

Сегодня, 29 ноября, тульский «Арсенал» принимал московский «Локомотив». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Арсенал» в Туле и завершился победой хозяев со счётом 3:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

«Арсенал» открыл счёт на 17-й минуте матча, автором первого взятия ворот стал Даниил Хлусевич. На 40-й минуте тульский клуб удвоил преимущество на табло усилиями Евгения Маркова. Третий гол «канониров» был забит на 58-й минуте, его автором стал всё тот же Марков, который оформил дубль. «Локомотив» отыграл один мяч на 90+2-й минуте усилиями Пабло, но полноценно переломить ход игры не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу «Арсенала».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи в 16 турах набрали 25 очков. Железнодорожники не побеждают уже в трёх матчах РПЛ подряд. «Арсенал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.