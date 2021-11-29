Гендиректор ЦСКА — о задержании фанатов: клуб не бросал своих болельщиков!

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с задержанием болельщиков армейского клуба после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Клуб предпринимал все усилия, чтобы людей, по крайней мере, как можно быстрее отпускали. Я сам до поздней ночи общался с руководителями силовых структур, задействованных в этой операции, пытался прояснить, что же произошло, и попросить о лояльном отношении к нашим болельщикам. Клуб ни в коем случае их не бросал! Пытался сделать всё, что мог, как это всегда у нас и происходило.

Мы просили, чтобы к задержанным относились корректно и после предоставления ими документов, удостоверяющих личность, отпускали. Повторю: клуб до пяти утра в режиме онлайн пытался сделать всё, чтобы людей выпустили. По признанию наших фанатов, правоохранительные органы вели себя корректно, никакого применения чрезмерной силы с их стороны не наблюдалось.

К сожалению, на эти решения правоохранительных органов клуб влиять никак не может. Конечно, мы против такого подхода. Понимаем возмущение болельщиков и пытаемся им помочь. Не только на словах, но и на деле. Клуб получил большой урок.

Мы прежде всего хотим извиниться перед болельщиками, которые поддерживают команду и зимой, и летом, и дома, и на выезде. Получается, что произошла такая беспрецедентная ситуация. Недопустимо, чтобы невиновные люди задерживались. Но, как уже сказал выше, клуб не мог повлиять на действия правоохранительных органов.

Мы пытались создать хотя бы минимальный комфорт для людей, которых задержали. Но данные действия не увенчались успехом. Сейчас оперативно разрабатываем систему компенсации пострадавшим болельщикам. Кроме того, предоставили им бесплатную юридическую консультацию. Многие уже воспользовались такой возможностью. Адвокаты, предоставленные клубом, участвуют в процессуальных мероприятиях», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».