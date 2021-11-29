Тренер тульского «Арсенала» прокомментировал победу над «Локомотивом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (3:1). Игра проходила сегодня, 29 ноября, на стадионе «Арсенал» в Туле.

«Думаю, порадовали всех, потому что очень долго не выигрывали. Для нас это было очень важно сегодня, учитывая турнирное положение. Думали, что с «Локомотивом» будет трудная игра, но получилось получше, чем мы ожидали. Слава богу, что забивали эти голы вовремя.

Надо сказать, что у «Локомотива» была очень трудная игра с «Лацио» в Лиге Европы. Наверняка мы больше желали эту победу. Как я говорил, кто будет больше бороться, выигрывать единоборства, у того будет больше шансов на победу», — сказал Миодраг Божович в эфире «Матч Премьер».