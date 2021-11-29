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Гисдоль прокомментировал поражение «Локомотива» в матче с тульским «Арсеналом»

Гисдоль прокомментировал поражение «Локомотива» в матче с тульским «Арсеналом»
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:3). Игра состоялась сегодня, 29 ноября, на стадионе «Арсенал» в Туле.

«Первый гол пропустили из-за индивидуальной ошибки, второй – со стандарта. После этого команда пыталась вернуться в игру, особенно во втором тайме. Но это уже было трудно сделать, поэтому сегодня был не наш день.

Я хотел сделать какие-то замены. Но на данный момент наша скамейка не позволяет сделать замены, которые были бы равноценны тем игрокам, которые были в стартовом составе. У нас сейчас на скамейке много молодых игроков, которым ещё нужно расти и работать», — сказал Маркус Гисдоль в эфире «Матч Премьер».

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