Педри — лучший молодой игрок года по версии France Football

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри стал лучшим молодым игроком года по версии France Football.

19-летний футболист получил награду Раймона Копа на церемонии в Париже, где сегодня также объявят обладателя награды «Золотой мяч».

На приз лучшему молодому игроку года также претендовали Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», 20 лет), Джамал Мусиала («Бавария», 18 лет), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 18 лет) и Нуну Мендеш («ПСЖ», 19 лет).

В прошлом сезоне Педри провёл 37 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Летом молодой хавбек вместе со сборной Испании дошёл до полуфинала чемпионата Европы, а затем в составе олимпийской национальной команды взял серебро Игр в Токио.