Нападающий «Атлетико» Суарес поздравил «Барселону» с годовщиной, ранее это сделал Месси

Бывший нападающий «Барселоны», а ныне игрок «Атлетико» Луис Суарес поздравил каталонский клуб с годовщиной основания. Сегодня, 29 ноября, «Барсе» исполнилось 122 года.



«Мы достигли 122 лет истории! Поздравляю, куле!» — написал Суарес в «Инстаграме».

Фото поздравления.

Ранее «Барселону» с годовщиной поздравил Лионель Месси. «Поздравляю, «Барселона»!» — написал Месси в «Инстаграме».

В сентябре 2020 года Суарес перешел из «Барселоны» в «Атлетико». Форвард выступал за клуб с 2014 года. За это время уругваец по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Кубок Испании, два раза побеждал в Суперкубке Испании, а также одержал победу в Лигу чемпионов и на клубном чемпионате мира.



После 14 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 сине-гранатовые располагаются на 7-м месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Видеообзор матча 15-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.