Кузяев: Дзюба — сильный игрок, за него говорит статистика

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев высоко оценил футбольные качества нападающего Артёма Дзюбы.

«Дзюба любит пошутить, шутит он над всеми без исключения. Артём — качественный и сильный игрок: статистика говорит за него. Не мне решать, пригодился бы он сборной или нет. Скажу, что он сильный игрок. Не совсем согласен, что мне необходимо присутствие Дзюбы, чтобы я показывал лучшую игру. Конечно, атмосфера в сборной сейчас немного изменилась, стало потише, меньше шуток. Будет ли Артём в сборной или нет — вопрос к Валерию Георгиевичу.

Впервые в своей профессиональной карьере я был капитаном. Конечно, чувствовал гордость, ответственность перед страной, командой. Но это не давило, я спокойно к этому отнёсся. Понимал, что должен подбадривать, направлять ребят. Очень хороший опыт, мне понравилось», — сказал Кузяев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».