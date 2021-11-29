Доннарумма признан лучшим голкипером мира в 2021 году

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером мира в 2021 году. 22-летний итальянец получил приз имени Льва Яшина на церемонии награждения лучших футболистов прошедшего года.

Ранее Доннарумма также был признан лучшим вратарём мира в 2021 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Напомним, летом 2021 года Доннарумма стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии и был признан лучшим игроком турнира.

Награда имени Яшина была учреждена на международном уровне в 2019 году. Первым обладателем этого приза в 2019 году стал Алисон Беккер из «Ливерпуля». В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.