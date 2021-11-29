Криштиану Роналду стал шестым в голосовании за «Золотой мяч»

France Football продолжает публиковать итоги голосования за «Золотой мяч» — 2021. Стало известно, кто занял 6-е место в списке на награду.



Шестым в голосовании стал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Он получал данную награду в 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 годах. У форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси на один «Золотой мяч» больше.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду принял участие в 10 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.



Последним обладателем «Золотого мяча» является Лионель Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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