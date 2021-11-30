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Объявлен итоговый рейтинг номинантов на «Золотой мяч». Роналду — шестой. Мбаппе — девятый

Объявлен итоговый рейтинг номинантов на «Золотой мяч». Роналду — шестой. Мбаппе — девятый
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Стали известен итоговый рейтинг лучших футболистов 2021 года по версии авторитетного журнала France Football.

Обладателем «Золотого мяча» нынешнего года стал нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси, а первая десятка претендентов на самую престижную личную награду в футболе выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси;
  2. Роберт Левандовски;
  3. Жоржиньо;
  4. Карим Бензема;
  5. Н'Голо Канте;
  6. Криштиану Роналду;
  7. Мохамед Салах;
  8. Кевин Де Брёйне;
  9. Килиан Мбаппе;
  10. Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Жоржиньо со сборной Италии выиграл чемпионат Европы, а с «Челси» — Лигу чемпионов.

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