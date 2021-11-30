Объявлен итоговый рейтинг номинантов на «Золотой мяч». Роналду — шестой. Мбаппе — девятый

Стали известен итоговый рейтинг лучших футболистов 2021 года по версии авторитетного журнала France Football.

Обладателем «Золотого мяча» нынешнего года стал нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси, а первая десятка претендентов на самую престижную личную награду в футболе выглядит следующим образом:

Лионель Месси; Роберт Левандовски; Жоржиньо; Карим Бензема; Н'Голо Канте; Криштиану Роналду; Мохамед Салах; Кевин Де Брёйне; Килиан Мбаппе; Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Жоржиньо со сборной Италии выиграл чемпионат Европы, а с «Челси» — Лигу чемпионов.