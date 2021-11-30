Кузяев: играть в чемпионате, где «Зенит» всегда является фаворитом, очень интересно

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев заявил, что ему интересно играть в чемпионате, где его клуб является доминантным. Кроме того, игрок поделился воспоминаниями о своих международных выступлениях в составе сборной России.

«Играть в чемпионате, в котором «Зенит» является фаворитом в каждом матче, очень интересно. Футбол — моя страсть. Даже после трёх чемпионств подряд выхожу на игру с лёгким волнением. Это обычные чувства перед игрой. Когда три года подряд становишься чемпионом, совсем не хочется завершать сезон ниже первого места, так как уже привык побеждать, почувствовал вкус победы. Все ребята запредельно мотивированы, чтобы снова выиграть чемпионат.

Мой пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией? Скажу честно: вообще не волновался. Я провёл на поле 120 минут — волнение отсутствовало напрочь. Заметил, что вратарь гадает, играет не по мячу. Понимал, что перед ударом нужно будет выждать небольшую паузу — в таком случае он раньше времени прыгнет в один из углов. Так и вышло. Начал разбегаться, а вратарь начал смещаться в левую сторону… Ударил в противоположный и забил.

Когда прошли эмоции после Евро? Два-три года назад очень близко к сердцу воспринимал поражения. Сейчас стараюсь более хладнокровно относиться как к победам, так и к поражениям. Это футбол — такое бывает. В конце концов, никто не умер. Надо продолжать работать дальше», — сказал Кузяев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».