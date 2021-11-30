«Осасуна» и «Эльче» не выявили победителя в матче Примеры

В ночь с 29 на 30 ноября на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 15-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Эльче». Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте пенальти в ворота «Эльче» реализовал нападающий хозяев Анте Будимир.

Гол Будимира с пенальти:

На 19-й минуте полузащитник «Эльче» Фидель Чавес сравнял счёт в матче, ему ассистировал Тете.

Ответный мяч Чавеса:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему помогали ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный рефери – Альваро Лопес Парра.



«Осасуна» набрала 20 очков в 15 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры. «Эльче» (12) – на 17-м месте.