Кузяев — об образовании: уверен, мне это пригодится

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев заявил, что считает решение получить высшее образование правильным и уверен, что это пригодится ему в жизни.

«Что касается юридического образования, со временем понял, что пойти учиться — это правильное решение. После завершения карьеры хочу иметь варианты трудоустройства не только в футболе, но и в другой области. Например, в экономике. Уверен, с образованием точно будут варианты. Учёба давалась непросто: первые два курса — когда выступал за «Зенит» — находился в Питере, а затем перешёл в «Ахмат». Было тяжело, потому что не мог посещать лекции. Приходилось учиться дистанционно: присылал работы преподавателям на электронную почту. Рад, что получил знания. В прошлом году закончил аспирантуру. Уверен, мне это пригодится», — сказал Кузяев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».