Патрис Эвра поздравил с днём рождения Райана Гиггза, показав фото в ушанке

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра поздравил с днём рождения экс-одноклубника Райана Гиггза, которому вчера, 29 ноября, исполнилось 48 лет. Француз опубликовал их совместное фото с победного финала Лиги чемпионов 2008 года, который прошёл в Москве. В том матче «Манчестер Юнайтед» победил «Челси». Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. В серии пенальти точнее оказались манкунианцы — 6:5.
«С днём рождения, мой друг», — подписал фото Эвра.
Фото: «Инстаграм» Патриса Эвра
«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 18 очков в 13 матчах.
Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
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