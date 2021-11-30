Тотти: отдал бы «Золотой мяч» Левандовскому

Легендарный форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам 2021 года заслужил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.
В понедельник, 29 ноября, в Париже (Франция) состоялась престижная ежегодная церемония вручения «Золотого мяча», обладателем которого в седьмой раз за карьеру стал форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Левандовски занял второе место в голосовании.
«Мы привыкли, что «Золотой мяч» отдают Месси или Роналду. Но в этом году я бы отдал награду Левандовскому», — цитирует Тотти Football Italia.
Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера.
- 30 ноября 2021
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