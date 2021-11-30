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Пеле поздравил Месси с «Золотым мячом»

Пеле поздравил Месси с «Золотым мячом»
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Легенда футбола Пеле поздравил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере.

«Поздравляю с ещё одним «Золотым мячом». Это, безусловно, справедливая дань уважения уникальному таланту. Семь раз, спасибо тебе большое!» – написал 81-летний бразилец в своём «инстаграме».

Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Третье место – Жоржиньо из «Челси». Предыдущим обладателем «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Жоржиньо со сборной Италии выиграл чемпионат Европы, а с «Челси» — Лигу чемпионов.

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