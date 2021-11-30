В Италии подадут жалобу с требованием отправить «Ювентус» в Серию Б из-за мошенничества

Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей Марко Донцелли считает, что «Ювентус» нужно лишить последних титулов и отправить в Серию Б из-за расследования правоохранительными органами мошеннических действий со стороны боссов туринского клуба.



«Если «Ювентус» незаконно получил преимущество перед соперниками, то федерация и управление рыночной конкуренции должны были бы вмешаться и наложить санкции на ответственных.



Нам нужно защитить тысячи болельщиков. Мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести «Ювентус» в Серию Б и отменить последние титулы в лиге, которые были выиграны в результате этих потенциально незаконных операций», – цитирует Донцелли Football Italia.

Ранее стало известно, что президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи подозревают в ложной отчётности клуба в сезонах-2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. Сообщалось, что с их стороны была допущена фальсификации финансовых данных клуба на € 50 млн. Также следствие изучает контракт форварда Криштиану Роналду с «Ювентусом», туринский клуб мог осуществлять выплаты португальцу во время прошлогоднего локдауна, не внося их в финансовую отчётность.