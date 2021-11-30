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«Каждый кулик своё болото хвалит!» Смородская — о словах Рыбуса про сборную России

«Каждый кулик своё болото хвалит!» Смородская — о словах Рыбуса про сборную России
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова защитника железнодорожников Мацея Рыбуса, который накануне заявил, что сборная Польши лучше сборной России.

«Я бы не стала обращать на это внимание. Это обычное дело. Каждый кулик своё болото хвалит! Мы же сами занимаемся такими же вещами. Мы говорим, что способны пройти сборную Польши. Они говорят, что пройдут Россию. Всё это совершенно нормально. Не вижу тут ничего такого», — приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».

Напомним, сборные России и Польши сойдутся в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

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