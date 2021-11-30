Анчелотти — о «Золотом мяче»: я бы проголосовал за Бензема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч» — 2021. Награду получил форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Подопечный Анчелотти Карим Бензема по итогам голосования оказался на четвёртом месте.

«Я бы голосовал за игроков «Мадрида», поэтому не могу быть объективным. Если бы у меня была возможность проголосовать, я бы отдал первое место Бензема, второе – Винисиусу, третье — Куртуа, четвёртое — Каземиро, пятое — Кроосу, шестое — Камавинга… Но я должен уважать итоговое решение, потому что Месси один из лучших. Но если бы я голосовал, то проголосовал бы за Бензема», – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, второе место в голосовании за право получить «Золотой мяч» — 2021 занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третий – Жоржиньо из «Челси». Португальский нападающий Криштиану Роналду занял лишь шестое место в общем рейтинге претендентов. Килиан Мбаппе, который считается главным молодым талантом в современном футболе, занял девятую строчку.