Гвардиола: нельзя сказать, что Месси несправедливо получил «Золотой мяч». Это шоу и бизнес

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч» — 2021. Награду получил форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.

«Не спрашивайте меня об этом. Что есть, то есть. Мы никогда не можем сказать, что Месси несправедливо получил «Золотой мяч». Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол более зрелищным.

Заслужил он награду или нет? Я не тот человек, который может сказать об этом. Учитывая игру Левандовского в этом и прошлом сезонах, количество и качество его голов, было бы справедливо наградить его. Но на таком уровне все заслуживают награды», — приводит слова Гвардиолы «твиттер» City Xtra.

Напомним, второе место в голосовании за право получить «Золотой мяч» — 2021 занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третий – Жоржиньо из «Челси». За ним расположился форвард «Реала» Карим Бензема.