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Полиция Чехии задержала главу Белорусской федерации футбола

Полиция Чехии задержала главу Белорусской федерации футбола
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Президент Белорусской федерации футбола (АБФФ) Владимир Базанов задержан в Чехии, сообщает Denik N.

По информации источника, Базанов вместе с супругой приехал на выездной матч женской сборной Беларуси с чешской национальной командой. Полиция Чехии подозревает, что Базанов с женой прибыли в страну, не имея разрешения на въезд. Сообщается, что правоохранительные органы планируют депортировать Базанова из страны, если факт незаконного нахождения главы АБФФ в Чехии подтвердится.

На данный момент встреча отборочного турнира ЧМ-2023 среди женских команд между сборными Чехии и Беларуси, проведение которой запланировано на сегодня, 30 ноября, отложена.

Напомним, Базанов занимает пост главы Белорусской федерации футбола с марта 2019 года.

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