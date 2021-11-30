Глебов — о встрече с Карпиным: все, что там обсуждалось — осталось там

Полузащитник «Ростова» и сборной России Даниил Глебов рассказал о встрече игроков с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
«Встреча прошла хорошо. Нам никто не запрещал разговаривать. Всё, что там обсуждалось — осталось там. Никто не молчал: говорили все, но тренер больше остальных. Про Хорватию или про Польшу? Про всё!», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.
- 30 ноября 2021
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