«Фиорентина» уверенно обыграла «Сампдорию». Кокорин вышел на поле на 90-й минуте

Сегодня, 30 ноября, в рамках 15-го тура Серии А встречались «Фиорентина» и «Сампдория». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 15-й минуте открыл футболист гостей Маноло Габбьядини. После этого Хосе Кальехон, Душан Влахович и Риккардо Соттиль забили три мяча в ворота «Сампдории». Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел на поле на 90-й минуте матча.

С октября Кокорин не попадал в заявку и тренировался отдельно от общей группы из-за мышечной усталости. Александр попал в расширенную заявку «Фиорентины» на матч с «Эмполи» в прошлом туре Серии А, но в итоге так и не был включён в основную заявку.