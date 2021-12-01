Кристенсен пропустил последние матчи «Челси» из-за переговоров по новому контракту

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что датский защитник клуба, который по окончании сезона может стать свободным агентом, пропустил три последних матча из-за продолжающихся переговоров о продлении контракта.

«Мы уже достаточно долго ждём. Это право Андреаса действовать так, как он считает нужным – на поле и за его пределами. Он говорит, что любит «Челси», говорит, что хочет остаться и играть важную роль. Он уже является большой частью большого клуба. Я думаю, что он нам прекрасно подходит и что он ещё не закончил здесь», — приводит слова Тухеля Evening Standart после пресс-конференции перед матчем 14-го тура АПЛ с «Уотфордом».

Обзор последней игры «Челси», в которой они разошлись миром с «Ман Юнайтед», доступен на «Чемпионате».

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Андреас Кристенсен перешёл в «Челси» из мёнхенгладбахской «Боруссии» летом 2017 года за € 18 млн. На его счету 140 матчей и 1 гол за лондонский клуб.