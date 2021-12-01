«Аякс» рассматривает аренду нападающего «Тоттенхэма» Бергвейна

Амстердамский «Аякс» может арендовать нидерландского футболиста Стивена Бергвейна из «Тоттенхэма», сообщает De Telegraaf.
«Аякс» рассматривает только вариант с арендой 24-летнего игрока из-за финансовых проблем, вызванных коронавирусом. Главный тренер «Тоттенхэма» не заинтересован в услугах нидерландского вингера суринамского происхождения. В этом сезоне Бергвейн всего пять раз выходил в матчах АПЛ, отметившись одной голевой передачей. По информации источника, переход игрока может состояться в зимнее трансферное окно.
Пушечный выстрел Бергвейна в ворота «Астон Виллы». Видео доступно на «Чемпионате».
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Стивен Бергвейн был куплен «Тоттенхэмом» у ПСВ прошлой зимой за € 35 млн, а начинал свою карьеру игрок как раз в академии «Аякса». Также у форварда 16 игр и 2 забитых мяча за сборную Нидерландов.
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