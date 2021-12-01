Камбьяссо — о «Золотом мяче»: в 2010 году понял, что эти награды ничего не стоят

Бывший полузащитник «Интера», «Реала» и сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо рассказал, как относится к «Золотому мячу».
«Я потерял веру в индивидуальные призы после требла «Интера» (в сезоне-2009/2010. — Прим. «Чемпионата»). В то время Милито был ключевым футболистом, приносил команде победы. После фантастического сезона его не включили даже в топ-30. А ведь в тот год команда выиграла всё, а он забивал голы. В тот момент я понял, что эти награды ничего не стоят», – цитирует Камбьяссо Sky Sport Italia.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место у Жоржиньо из «Челси».
- 1 декабря 2021
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