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«Челси» не ведёт переговоры с Жоржиньо по поводу нового контракта

«Челси» не ведёт переговоры с Жоржиньо по поводу нового контракта
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Жоау Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, рассказал, что лондонский клуб пока не начал переговоры по поводу нового контракта с футболистом.

«У нас пока нет никаких переговоров по продлению контракта. Соглашение действует до июня 2023 года. Возможно, переговоры начнутся в ближайшие месяцы», — цитирует Сантоса спортивный журналист Фабрицио Романо.

Жоржиньо перешёл в «Челси» летом 2018 года из «Наполи», за который выступал на протяжении четырёх лет. Сумма трансфера составила € 57 млн. Ранее Жоржиньо также защищал цвета итальянской «Вероны». С 2016 года вызывается в сборную Италии. В сезоне-2021/2022 29-летний итальянец провёл 18 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

«Челси» и «МЮ» сыграли вничью в центральном матче 13-го тура АПЛ:

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