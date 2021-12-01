«Победившая команда». Криштиану Роналду показал фото с тренировки «Манчестер Юнайтед»
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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал фото с тренировки команды в преддверии матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».
«Победившая команда», — подписал снимок Криштиану.
Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду
На пост форварда отреагировали его одноклубники. Джесси Лингард написал: «Офсайд». Хуан Мата отметил: «Легко».
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится завтра, 2 декабря. Начало — в 23:15 мск. В турнирной таблице АПЛ манкунианцы занимают восьмое место (18 очков). Команда Микеля Артеты располагается на пятой позиции (23).
Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»
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