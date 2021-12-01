Футболисты «Динамо» посетили презентацию самолёта «Суперджет 100»

Футболисты основного состава, тренерский штаб и руководство московского «Динамо» побывали на презентации самолёта «Суперджет 100» в подмосковном Жуковском, сообщает пресс-служба бело-голубых.



Главный конструктор программы Superjet 100 Владимир Лавров рассказал динамовцам об оснащении воздушного судна и провёл экскурсию по одному из бортов. Футболисты и тренеры смогли оценить комфорт пассажирского салона высотой более двух метров и изучить кабину пилотов. По итогам экскурсии была сделана серия фотографий.

Официальный авиаперевозчик бело-голубых — авиакомпания «Россия» — является крупнейшим эксплуатантом самолётов «Суперджет 100», а в 2022 году она начнёт принимать в состав своего парка первые новейшие российские лайнеры МС-21.