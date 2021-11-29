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Денис Макаров прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Рубином»

Денис Макаров прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Рубином»
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал победу в матче 16-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча закончилась со счётом 3:2, а Макаров забил один из мячей.

Полузащитник ранее перешёл в «Динамо» из «Рубина». После гола он не праздновал взятие ворот соперника.

Клубная пресс-служба спросила Макарова, как ему удалось использовать свой классический ложный замах перед голом, учитывая, что его опекали бывшие партнёры по команде.

«А я не помню, кто там был перед голом? Наверное, кто-то, кого ещё не было в «Рубине», когда я там выступал.

Что чувствовал? Всё равно была какая-то радость. Не то чтобы забить «Рубину», а просто забить и выиграть. Но я не праздновал, всё равно «Рубин» мне многое дал», — сказал Макаров.

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