Это'О: Мбаппе будет лучшим игроком мира следующие 10-15 лет
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Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самуэль Это'О поделился мыслями о перспективах форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе появился в нужное время. Месси и Криштиану, боги футбола, из-за возраста находятся на закате карьеры, и скоро придёт время Мбаппе. Я думаю, что он будет лучшим игроком следующие 10-15 лет. У него есть всё, чтобы стать тем уникальным футболистом, который нужен футболу после этих двух монстров», — цитирует Это'О издание AS.
Напомним, Мбаппе занял седьмое место в голосовании за «Золотой мяч» — 2021. В этом сезоне 22-летний футболист провёл 14 матчей во французской Лиге 1, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Осенью он выиграл Лигу наций с национальной сборной Франции.
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