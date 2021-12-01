Ловрен: холод не может меня остановить, потому что я люблю футбол
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32-летний хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился новой фотографией, на которой он заснят во время тренировочного процесса. Футболист поделился мнением о погоде, занятиях в условиях холода и снегопада.
«Холод не может меня остановить, потому что я люблю эту игру. Не уверен насчёт Азмуна», — написал Ловрен в своём «инстаграме».
Напомним, 28 ноября московский ЦСКА встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой гостей со счётом 2:0. Санкт-петербургский «Зенит» лидирует в чемпионате страны, набрав 36 очков за 16 встреч. В 17-м туре Российской Премьер-Лиги клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Ростовом».
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