Матч 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» обслужит Алексей Матюнин

Назначены бригады арбитров, которые будут обслуживать матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги. На трёх встречах тура будут работать по два ассистента VAR.
3 декабря (пятница)
«Зенит» — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Евгений Турбин; AVAR-1 — Екатерина Курочкина; AVAR-2 — Александр Богданов; инспектор — Александр Колобаев.
4 декабря (суббота)
«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Варанцо Петросян; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Зуев.
«Спартак» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалёв; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.
«Локомотив» — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Алексей Сухой; AVAR-1 — Алексей Лунёв; AVAR-2 — Адлан Хатуев; инспектор — Геннадий Куличенков.
5 декабря (воскресенье)
«Химки» — «Арсенал»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Алексей Ширяев; резервный судья — Артём Соколов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Роман Усачёв; инспектор — Андрей Бутенко.
«Нижний Новгород» — «Рубин»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Сочи» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR-1 — Дмитрий Чельцов; AVAR-2 — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Сергей Французов.
- 1 декабря 2021
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