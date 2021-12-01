Матч 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» обслужит Алексей Матюнин

Назначены бригады арбитров, которые будут обслуживать матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги. На трёх встречах тура будут работать по два ассистента VAR.



3 декабря (пятница)



«Зенит» — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Евгений Турбин; AVAR-1 — Екатерина Курочкина; AVAR-2 — Александр Богданов; инспектор — Александр Колобаев.



4 декабря (суббота)



«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Варанцо Петросян; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Зуев.



«Спартак» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалёв; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.



«Локомотив» — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Алексей Сухой; AVAR-1 — Алексей Лунёв; AVAR-2 — Адлан Хатуев; инспектор — Геннадий Куличенков.



5 декабря (воскресенье)



«Химки» — «Арсенал»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Алексей Ширяев; резервный судья — Артём Соколов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.



«Динамо» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Роман Усачёв; инспектор — Андрей Бутенко.



«Нижний Новгород» — «Рубин»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Лапочкин.



«Сочи» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR-1 — Дмитрий Чельцов; AVAR-2 — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Сергей Французов.