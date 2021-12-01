Марсело Брозовича хочет приобрести «Ньюкасл Юнайтед»
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Полузащитника миланского «Интера» Марсело Брозовича хочет приобрести «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации инсайдера, английский клуб предлагал футболисту четырёхлетний контракт с зарплатой в размере € 6,5 млн в год и ещё € 1 млн. Однако хорватский полузащитник уже согласовал продление контракта со своим нынешним клубом до 2025 года. По новому соглашению с миланцами Брозович будет зарабатывать € 6 млн.
В этом сезоне 29-летний игрок провёл в Серии А 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. В составе сборной Хорватии Марсело стал вице-чемпионом мира на чемпионате мира 2018 года в России. «Интер» занимает 3-е место в чемпионате Италии.
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