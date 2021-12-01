Агент игрока «Шахтёра» Тете рассказал о возможности продления соглашения с клубом

Агент вингера «Шахтёра» Тете Пабло Буэно рассказал о возможности продления соглашения с «горняками».

«Да, руководство «Шахтёра» уже связывалось с нами по поводу этого вопроса. Нам нужно будет всё проанализировать, подумать про его будущее. «Шахтёр» очень доволен его игрой, посмотрим, что будет дальше. Интерес больших европейских клубов? Часто агенты воспринимают игроков как товар. У нас с Тете другие отношения.

Мы делаем всё из любви к футболу – от него мы получаем эмоции и удовольствие. Наши отношения отличаются от тех, что у других футболистов с агентами. Это важно, чтобы у игрока был хороший менеджер. Будь у Марадоны хороший футбольный менеджер, с ним бы не случилось то, что случилось. Всему своё время. Самое важное, чтобы Тете был счастлив. Не нужно спешить», – сказал Буэно в эфире Youtube-канала «Бомбардир».