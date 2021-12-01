Головин — в запасе «Монако» на матч Лиги 1 с «Анже»

«Монако» объявил стартовый состав на матч 16-го тура французской Лиги 1 с «Анже». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже. Начало матча — в 21:00 мск. Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе монегасков.



«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Якобс, Мартинш, Лукас, Тчуамени, Диоп, Фолланд, Боаду.

«Монако» в 15 встречах набрал 20 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Анже» (22) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен», в 15 матчах набравший 40 очков.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.