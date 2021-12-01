«Интер» дома уверенно обыграл «Специю»

В матче 15-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 миланский «Интер» принимал «Специю». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 36-й минуте встречи полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини открыл счёт, забив гол после передачи нападающего миланской команды Лаутаро Мартинеса. На 58-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Специи», который успешно реализовал Мартинес.



Миланский «Интер» набрал 34 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Специя» (11) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Наполи», в 14 встречах набравший 35 очков. Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».