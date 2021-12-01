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«Интер» дома уверенно обыграл «Специю»

«Интер» дома уверенно обыграл «Специю»
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В матче 15-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 миланский «Интер» принимал «Специю». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 36-й минуте встречи полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини открыл счёт, забив гол после передачи нападающего миланской команды Лаутаро Мартинеса. На 58-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Специи», который успешно реализовал Мартинес.

Миланский «Интер» набрал 34 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Специя» (11) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Наполи», в 14 встречах набравший 35 очков. Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».

Италия - Серия А. 15-й тур
01 декабря 2021, среда. 20:30 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Специя
Специя
1:0 Гальярдини – 36'   2:0 Мартинес – 58' (пен)
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