«Реал» — «Атлетик»: прямая текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 9-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетико» из Бильбао. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.



«Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской лиги. Команда Карло Анчелотти в 14 играх национального первенства набрала 33 очка. У их ближайших преследователей из мадридского «Атлетико» 29 очков. «Реал Сосьедад» (29) располагается на третьем месте в испанском чемпионате. «Атлетик располагается на 8-м месте в турнире. Команда набрала 20 очков в Ла Лиге.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Леванте», набравший 7 очков во всех матчах чемпионата Испании, замыкает турнирную таблицу Примеры.

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