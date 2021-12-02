Отец Романа Ерёменко рассказал, почему его сын не хочет возвращаться в Россию

Российский тренер Алексей Ерёменко объяснил, почему его сын, экс-полузащитник «Рубина», ЦСКА, «Спартака», «Ростова» и сборной Финляндии Роман Ерёменко не планирует возвращаться в чемпионат России.



«Сейчас Роман вместе со своей семьей живёт в Хельсинки. Он готов возобновить свою карьеру. Пока ждёт приглашений и предложений. Он свободный агент, никому не принадлежит. Почему не планирует возвращаться в Россию? По семейным обстоятельствам. Всё дело в сложности с семьёй. У него трое детей школьного возраста. Они ходят в английскую школу. Жена Романа — финка, которая родилась в Америке. Дома в семье говорят на финском и английском. Прежде они получали визу в Россию только на три месяца. Представляете себе переезд с тремя детьми в Россию на три месяца и эти постоянные поездки туда-обратно? А когда началась пандемия коронавируса, с визами стало ещё сложнее. Поэтому семья вышла на первую строчку.



Интерес к нему со стороны финских клубов естественно есть. Любой из них хотел бы иметь в своем составе такого игрока. Но сам Роман пока к этому не готов», — приводит слова Алексея Ерёменко Err.ee.



Напомним, 34-летний Роман Ерёменко стал свободным агентом в феврале этого года, покинув „Ростов“.

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