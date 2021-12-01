Отец экс-звезды чемпионата России по футболу Романа Еременко возглавил эстонский «Транс»

Российский специалист Алексей Ерёменко, у которого также есть финское гражданство, стал главным тренером футбольного клуба «Транс» из Нарвы (Эстония), сообщается на официальном сайте команды.

Действие контракта нового главного тренера начнётся 1 января.

Новый наставник команды в качестве зрителя посетит последнюю игру «Транса» в текущем сезоне, которая в предстоящую в субботу, 4 декабря, пройдёт в Таллинне. В ней соперником нарвитян станет занимающий пятое место в таблице чемпионата Эстонии «Легион».

Тренировочный процесс и подготовка «Транса» к следующему сезону начнётся уже после новогодних праздников. Нынешнее первенство новый клуб Алексея Еременко досрочно завершил на шестом месте.

Предыдущим наставником «Транса» также был российский специалист Игорь Пывин, который покинул клуб 29 ноября в связи с завершением срока контракта.