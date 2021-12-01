Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец экс-звезды чемпионата России по футболу Романа Еременко возглавил эстонский «Транс»

Отец экс-звезды чемпионата России по футболу Романа Еременко возглавил эстонский «Транс»
Комментарии

Российский специалист Алексей Ерёменко, у которого также есть финское гражданство, стал главным тренером футбольного клуба «Транс» из Нарвы (Эстония), сообщается на официальном сайте команды.

Действие контракта нового главного тренера начнётся 1 января.

Новый наставник команды в качестве зрителя посетит последнюю игру «Транса» в текущем сезоне, которая в предстоящую в субботу, 4 декабря, пройдёт в Таллинне. В ней соперником нарвитян станет занимающий пятое место в таблице чемпионата Эстонии «Легион».

Тренировочный процесс и подготовка «Транса» к следующему сезону начнётся уже после новогодних праздников. Нынешнее первенство новый клуб Алексея Еременко досрочно завершил на шестом месте.

Предыдущим наставником «Транса» также был российский специалист Игорь Пывин, который покинул клуб 29 ноября в связи с завершением срока контракта.

Новость по теме
Агент Романа Ерёменко рассказал о ближайших планах игрока на свою карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021