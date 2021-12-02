Александр Зинченко опубликовал пост о победе над «Астон Виллой»
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Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу команды в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1). В составе «горожан» отличились Рубен Диаш и Бернарду Силва. Единственный гол за «Астон Виллу» забил Олли Уоткинс. Зинченко провёл на поле весь матч.
«Тяжёлая игра на выезде против сильной команды, но прекрасный результат. Плюс 3 очка», — написал Зинченко.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко
«Манчестер Сити» одержал четвёртую победу подряд в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»
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