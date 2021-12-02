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Гвардиола оценил работу Джеррарда на посту главного тренера «Астон Виллы»

Гвардиола оценил работу Джеррарда на посту главного тренера «Астон Виллы»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1) и оценит работу главного наставника соперника Стивена Джеррарда.

«Мы сыграли потрясающе, ведь я знаю, насколько хорош был соперник. Стивен Джеррард уже прекрасный тренер. Игроки «Астон Виллы» точно знают, что делать на поле, и делают это очень качественно.

Мы безупречно провели все 90 минут и не позволили такой мастеровитой команде, как «Астон Вилла», создать большое количество моментов.

Я всегда говорю травмированным футболистам: « Если вы не поможете победить, помогут игроки академии». Когда де Брёйне и Фодена нет на поле, нам тяжело проводить контратаки, но гол Бернарду был исключительным», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Обзор матча. АПЛ 21/22. 14 тур:

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