Салах: моя главная цель — выиграть АПЛ или ЛЧ. Надеюсь, что получится завоевать оба трофея

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (4:1) и поделился целями на нынешний сезон.
«Перед матчем Клопп сказал, что «Эвертон» будет играть с акцентом на силовую борьбу и будет цепляться за каждый мяч на любом участке поля. Нам нужно было просто играть в свой футбол и создавать опасные моменты, как мы и сделали. Я ожидал, что защитник, который играл против меня, допустит ошибку, что и произошло. При счёте 2:1 было сложно, но после 3:1 стало намного легче. Я уже много забил в этом сезоне, но надеюсь, что забью еще больше. Моя главная цель — выиграть какой-то турнир: либо Премьер-лигу, либо Лигу чемпионов. Надеюсь, что получится завоевать оба трофея», — цитирует Салаха Goal.
«Эвертон» — «Ливерпуль». Обзор матча. АПЛ 21/22. 14-й тур:
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