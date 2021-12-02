Виталий Денисов и ещё трое футболистов «Балтики» покинули клуб
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«Балтика» достигла договоренности о досрочном прекращении трудовых соглашений с Виталием Денисовым, Джамалом Дибиргаджиевым, Романом Муртазаевым и Виталием Шаховым, сообщает пресс-служба клуба.
Все футболисты выступали за «Балтику» с начала сезона-2021/2022. Денисов провёл за клуб в первенстве Футбольной национальной лиги девять матчей. В активе Шахова две игры, Муртазаев и Дибиргаджиев выходили на поле по 11 раз. Примечательно, что ни один из футболистов не отметился результативными действиями.
Балтика за 25 туров набрала 38 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Первенство ушло на паузу и возобновится в 2022 году. В первом матче после перерыва клуб сыграет с «Краснодаром-2» (6 марта).
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