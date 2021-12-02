Московское «Динамо» объявило о создании женской команды

Московское «Динамо» в рамках стратегии развития клуба открывает новое направление в своём футбольном сообществе – женский футбол, сообщает пресс-служба бело-голубых.



«Внутри академии «Динамо» будет выстроена многоуровневая вертикаль профессиональной подготовки футболисток – от нескольких команд разных возрастов и молодёжной команды до основной женской команды, которая станет неотъемлемой частью футбольного клуба «Динамо» Москва.



ФИФА и УЕФА предпринимают активные шаги по развитию женского футбола. Растёт коммерческий потенциал главных европейских турниров – чемпионатов мира и Европы среди женщин, женской Лиги чемпионов. Целенаправленно работает в этом направлении и РФС. Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в Премьер-лиге, должен будет иметь в своей структуре женскую команду.



В ближайшее время футбольный клуб объявит о наборе девушек в академию «Динамо» и молодёжную команду в Москве. В перспективе планируется задействовать все 4 филиала академии «Динамо» и более 20 футбольных школ, открытых за последний год на всей территории России», — говорится в сообщении клуба.