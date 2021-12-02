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Прокуратура Турина допросит Криштиану Роналду

Прокуратура Турина допросит Криштиану Роналду
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Прокуратура Турина планирует организовать допрос нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, информирует La Gazzetta dello Sport. Следствие интересуется деталями финансового сотрудничества 36-летнего португальца с туринским клубом.

Ранее в СМИ появилась информация, что правоохранительные органы в Италии изучают финансовые детали контракта Криштиану Роналду с «Ювентусом», который мог осуществлять выплаты игроку во время прошлогоднего локдауна, не внося их в финансовую отчётность. Представители «Старой синьоры» никак не реагируют на подозрения в уклонении от уплаты налогов и незаконных выплатах.

Напомним, ранее полиция уже обыскала штаб-квартиру «Ювентуса» для изъятия необходимых для расследования документов.

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