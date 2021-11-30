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Спортивный юрист объяснил, что может грозить «Ювентусу» за сокрытие выплат Роналду

Спортивный юрист объяснил, что может грозить «Ювентусу» за сокрытие выплат Роналду
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Российский спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, что может грозить «Ювентусу» за сокрытие выплат своему экс-нападающему Криштиану Роналду. Ранее в СМИ появилась информация, что следствие в Италии изучает финансовые детали контракта португальца с туринским клубом, который мог осуществлять выплаты игроку во время прошлогоднего локдауна, не внося их в финансовую отчётность.

«Расследуется ситуация, при которой «Ювентус» выплачивал деньги Роналду, не декларируя их в федерации. Когда клуб платит зарплату, они должны при лицензировании указывать эту информацию в декларации. Информации доступной мало, но из всех публикаций следует то, что «Ювентус» что-то скрывал. Скажем так, шёл мимо кассы. Это означает, что клуб оказался в более привилегированном положении. Они могли тратить на зарплату больше, чем другие клубы итальянского чемпионата. Это нечестно по отношению к другим, неравная конкуренция. Может быть, когда станет известно больше, можно будет и сказать больше, но пока это выглядит именно так.

Это нарушение условий лицензирования, по-хорошему выписывают штраф. Опять же, нужно учитывать нюансы итальянского лицензирования. «Ювентус» могут и лишить лицензии на тот сезон, лишить титулов того сезона. Всё зависит от серьёзности. Если там будет $ 100 тыс. – это одно. Если там будет существенная сумма, например, бюджет оплаты труда 100 миллионов, а 90 платили в обход – другое. Повторюсь, всё зависит от тяжести сокрытия», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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