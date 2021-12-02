«Тоттенхэм» — «Брентфорд»: прямая текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:30

Сегодня, 2 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Тоттенхэме (Англия). Противостояние начнётся в 22:30 по московскому времени.
«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 33 очка. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 32 очка. «Ливерпуль» (31) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Тоттенхэм» располагается на 9-м месте в английском чемпионате. «Брентфорд» набрал 16 очков в английской Премьер-лиге.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Ньюкасл Юнайтед», набравший 7 очков во всех матчах чемпионата Англии, замыкает турнирную таблицу АПЛ.
- 2 декабря 2021
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:10
-
17:59
-
17:50
-
17:43
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
16:59
-
16:55
-
16:37
-
16:18
-
16:13
-
16:04
-
15:51
-
15:31
-
15:17
-
14:54
-
14:34
-
14:29
-
14:22
-
14:22
-
14:16
-
14:03
-
13:56
-
13:52
-
13:24
-
12:56
-
12:52
-
12:39
-
12:20
-
12:02
-
11:56